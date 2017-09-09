Спорт 9 сентября 2017, 18:02

Кросс наций скорректирует движение трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге

Кросс наций

Кросс наций 2017 пройдёт в поддержку ЧМ-2018. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге во время Всероссийского дня бега будет закрыто движение электротранспорта. Массовый забег состоится в субботу, 16 сентября.

Как сообщает пресс-служба ЕТТУ, в рамках подготовки и проведения Всероссийского дня бега «Кросс наций – 2017» в уральской столице 16 сентября закроется движение трамваев и троллейбусов.

Троллейбусы не будут ходить по улице Малышева от Центральной гостиницы до улицы Первомайской в обоих направлениях с 9:30 до 14:30.

Трамвайное движение будет ограничено с 10:45 до 14:30 по проспекту Ленина от улицы Гагарина до Луначарского в обоих направлениях и по Гагарина от Блюхера до остановки 40 лет ВЛКСМ

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» в этом году спортивное мероприятие пройдёт в поддержку ЧМ-2018. По традиции, забег начнётся от площади перед Уральским федеральным университетом (ул. Мира, 19). Участие бесплатное.

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