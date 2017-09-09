Российский павильон признан одним из лучших на ЭКСПО в Астане

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Павильон России на ЭКСПО в Астане получил "золото" за выставочный дизайн в категории площадок "более 400 квадратных метров". Об этом на своей странице в соцсети заявил директор деловой программы российского участия в "ЭКСПО-2017" Антон Атрашкин.

Второе место в данной категории занял павильон Великобритании, третье - павильон Республики Корея.

Павильоны стран-участниц разделили на четыре типа: площадью в 700 квадратных метров и более, площадью от 400 до 700 "квадратов", менее 400 квадратных метров и совместные павильоны. В качестве жюри выступили девять экспертов в области архитектуры и международных выставок. Они выявили первые, вторые и третьи места по таким категориям, как выставочный дизайн и раскрытие темы ЭКСПО. В начале сентября павильон осмотрели члены Жюри Международного бюро выставок.

Напомним, зона экспозиции российского павильона превысила одну тысячу квадратных метров. Экспозиция раскрывает тему энергетического потенциала страны на примере Русской Арктики.

Как отметили организаторы во время открытия национального дня РФ, павильон России - один из самых посещаемых на выставке. За время работы его посетили 800 тысяч человек из Казахстана и других стран мира.