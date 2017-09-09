МЧС открыло горячую линию по факту смертельного ДТП на Полевском тракте

В страшной аварии погибли 8 человек.Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В страшной аварии на Полевском тракте погибли 8 человек, четверо травмированы. В МЧС открыли горячую линию

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня в 17:00 на 24 км Полевского тракта возле Горного Щита. Водитель грузового полуприцепа самосвала «Рено Премиум», груженого 23 тоннами песка, двигался в Екатеринбург и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями «УАЗ», которые ехали в Полевской. Столкнувшись боком с первым «уазиком», грузовик опрокинулся на второй, после чего улетел в кювет.

В первом «УАЗе» находилось шесть человек. Трое из них – водитель и двое пассажиров, погибли на месте аварии. Ещё три человека госпитализированы в 24-ю больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести.

Во втором «уазаике» находилось пятеро человек. Все они скончались от полученных травм на месте ДТП.

Водитель «Рено Премиум» госпитализирован в 24 ГКБ Екатеринбурга. По его словам, во время движения у грузовика лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство вынесло на встречную полосу движения.

По последним данным, погибшие - специалисты Полевского подразделения АО «Газмонтаж». Генеральный директор ГК «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков от лица всего коллектива холдинга выразил глубочайшие соболезнования семьям погибшим сотрудников.

Все участвовавшие в ДТП машины получили значительные механические повреждения. В результате ДТП под капотом «Рено Премиум» произошло возгорание, которое потушили прибывшие на место ЧП спасатели. Для извлечения пострадавших из поврежденных автомобилей огнеборцы использовали гидравлический инструмент.

На месте выехали рук­оводители областной и городской Госавтоинспекции, движение автотранспорта не затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют транспортные потоки в обоих напр­авлениях.

В МЧС по факту ДТП организована работа горячей линии. Телефон работает круглосуточно. О ликвидации последствий ДТП на Полевском тракте с участим трёх автомобилей можно узнать по телефону 8(343)346-13-19. На «горячей линии» работают психологи МЧС. Специалисты помогут уточнить информацию об оперативном событии и пострадавших.