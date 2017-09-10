Политика 10 сентября 2017, 08:03

В Свердловской области открылись избирательные участки

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Сегодня в 8 часов утра на территории Среднего Урала стартовал Единый день голосования.В Свердловской области начал работу 2501 избирательный участок.

Впервые за последние 14 лет свердловчане всенародно избирают руководителя региона – губернатора Свердловской области: на пост главы региона претендует шесть человек. Также в 49 городских округах и муниципальных районах выбирают думы, в четырёх муниципалитетах – в Артёмовском и Кушвинском городских округах, в ЗАТО Свободном и муниципальном образовании Алапаевское - проходят довыборы в органы местного самоуправления.

Следить за ходом голосования в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске в режиме «онлайн» можно на сайте: для этого необходимо выбрать нужный избирательный участок.

Также в Екатеринбурге начал работу центр общественного наблюдения на площадке ситуационного центра Министерства общественной безопасности (К. Либкнехта, 6 «Б»),   где наблюдатели будут отслеживать ход голосования и фиксировать замеченные ими возможные нарушения.

Голосование продлится до 20:00 часов по местному времени. Уже полдесятого председатель областного избиркома Валерий Чайников предоставит журналистам первую информацию о ходе голосования.

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Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

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