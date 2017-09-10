Политика 10 сентября 2017, 09:26

За утро свердловчане выиграли пять автомобилей

Уральские самоцветы - акция

Обладателем квартиры, машины или других призов сегодня может стать каждый. Фото: ГрифонИнфо

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Набирает размах самая главная акция народного фестиваля "Уральские самоцветы", стартовавшая в 8 утра в двадцати муниципалитетах Свердловской области.  В рамках акции можно получить ценные подарки. За первые сорок минут ее участники уже выиграли пять автомобилей: два -  в городе Лесном и по одному - в Каменске-Уральском, Ревде и в Первоуральске.

Первому улыбнулась удача жителю Каменска-Уральского: молодой человек не сразу поверил своей удаче. Десятки участников по всей области получили в качестве подарков сложную бытовую технику. Например, жительница Невьянска получила пылесос. по ее словам, очень необходимый в хозяйстве.

В Верхней Пышме, как сообщает grifoninfo.ru, разыгрывают шесть автомобилей «Лада Гранта», однокомнатную квартиру в новом доме по Орджоникидзе, 16, а также пылесосы, мультиварки, тостеры и полезные в быту сувениры – ручки, карандаши, хозяйственные сумки, фонарики.

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Областная газета Свердловской области

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