Политика 10 сентября 2017, 10:17

Житель Каменска-Уральского выиграл квартиру

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В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Первая квартира из 15 разыгрываемых в рамках акции фестиваля «Уральские самоцветы» обрела хозяина в 10 часов утра и досталась участнику розыгрыша из Каменска-Уральского.

Также в Каменске-Уральском выиграли два автомобиля. Всего за полтора часа обладателями авто стали по меньшей мере десять человек в разных уральских городах. Реакцию победителей на приятную и неожиданную новость  снимают на видео - вот как это было в Невьянске, Каменске-Уральском и Новоуральске.

Всего в рамках фестиваля сегодня будет разыграно 130 автомобилей, 15 квартир и 710 тысяч подарков и сувениров.

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Областная газета Свердловской области

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