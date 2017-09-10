Житель Каменска-Уральского выиграл квартиру

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Первая квартира из 15 разыгрываемых в рамках акции фестиваля «Уральские самоцветы» обрела хозяина в 10 часов утра и досталась участнику розыгрыша из Каменска-Уральского.

Также в Каменске-Уральском выиграли два автомобиля. Всего за полтора часа обладателями авто стали по меньшей мере десять человек в разных уральских городах. Реакцию победителей на приятную и неожиданную новость снимают на видео - вот как это было в Невьянске, Каменске-Уральском и Новоуральске.

Всего в рамках фестиваля сегодня будет разыграно 130 автомобилей, 15 квартир и 710 тысяч подарков и сувениров.