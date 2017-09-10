Политика 10 сентября 2017, 10:48

Свердловчане начали голосовать "с доставкой на дом"

выборы 2017

Пенсионерка Галина Носова голосовала вместе с любимой кошкой Машей - бюллетень ей привезли домой. Фото: Алексей Кунилов

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В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Дома сегодня голосуют свердловчане, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок - члены участковых избирательных комиссий привозят им бюллетени и урны.

В числе 27 жителей села Кашино, которые пожелали воспользоваться таким правом, - пенсионерка Носова Галина Константиновна. Бюллетень в урну она опускала с любимой кошкой на руках.

Тем, кто несмотря на состояние здоровья, всё-таки хочет проголосовать вместе со всеми, помогают волонтёры. Так, в Верхней Пышме волонтёры дежурят на тех участках, к которым прикреплено больше всего людей с ограниченными возможностями, - это микрорайоны школ 22, 3, и 4. Однако, если потребуется помощь на других участках, волонтеры готовы оперативно приехать и туда.

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Областная газета Свердловской области

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