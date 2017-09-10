На выборах в Свердловской области работает три тысячи наблюдателей и почти 400 журналистов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Почти три тысячи наблюдателей намерены следить за ходом выборов на Среднем Урале.

По данным областного избиркома, самое большое количество будет присутствовать на участках от кандидатов на выборах в органы местного самоуправления – 1 486. Чуть больше тысячи человек выдвинулись от избирательных объединений, кандидаты на должность главы региона выдвинули 364 наблюдателя. Самое большое количество наблюдателей от кандидатов в губернаторы направлено от Константина Киселева – 232 человека на 230 участков, никого не делегировали Игорь Торощин и Евгений Куйвашев.

Заявки на освещение единого дня голосования приняты от 96 областных и муниципальных СМИ - аккредитацию прошли 380 журналистов. Ровно половина из этого списка – 191 человек – представляет 32 телекомпании, еще 114 журналистов аккредитовались от 45 газет. Остальные представители масс-медиа заявлены от информационных агентств, радиоредакций и интернет-порталов.