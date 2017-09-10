Виктор Шептий пришёл на выборы со всей семьёй

Виктор Шептий называет совместное участие в выборах семейной традицией Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий с семьёй пришел на избирательный участок в здании школы № 69 Екатеринбурге.

По традиции лидер свердловских единороссов приходит на выборы всей семьёй - супругой и тремя детьми. В этот раз не хватило только старшего сына, который в тот момент был на соревнованиях, но пообещал заглянуть на избирательный участок после обеда.

Опустить в урну бюллетень Виктору Шептию помогала младшая дочка Вероника. Фото: Павел Ворожцов

-Всегда стараемся приходить полным составом, можно сказать, что это наша семейная традиция,- признался Виктор Шептий.- Родители должны показывать детям правильный пример. Уверен, что явка сегодня будет достаточно высокой - на нашем избирательном участке уже с утра много людей.