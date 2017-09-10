В день выборов тагильчанин стал обладателем квартиры

В Нижнем Тагиле избирателям предстоит четырежды сделать выбор - они голосуют и за кандидатов в губернаторы, и за кандидатов на выборах в органы местного самоуправления.Фото: Галина Соколова

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В Нижнем Тагиле, придя на избирательные участки, горожане получили по четыре бюллетеня – для выборов губернатора, главы города, депутатов местной думы по одномандатным округам и партспискам.

Участки открылись в 8-00. Приходить на участки рано утром оказалось выгодно. В первой половине дня мужчина, проголосовавший на участке школе №71 на улице Известковая на Лебяжке, выиграл автомобиль Lada Granta, вскоре такая же удача нашла избирателя в школе №69. Но счастливее всех оказался Данила Шестовских, голосовавший на Гальяно-Горбуновском массиве в школе № 80. Ему досталась квартира. Мужчина был так шокирован, что позвонил супруге и пригласил её поддержать его морально.

Тагильчанин Данила Шестовских сразу после выборов позвонил супруге и шокировал её неожиданной новостью о выигрыше квартиры. Фото: ИА "Все новости"

В основном спозаранку голосовать пришли люди пожилого возраста. Они не торопятся к кабинкам, сначала изучают материалы, рассказывающие о кандидатах. Это понятно – выбор большой. На пост губернатора Свердловской области претендует шесть человек, на должность главы города – пятеро. Депутатами местной думы захотели стать 220 человек, в каждом округе по 7-9 кандидатов.

Раньше всех на выборы пришли пенсионеры. Фото: Галина Соколова

Выборы в местную думу – наиболее острые. Кандидаты нынче проявили небывалую активность, и каждый успел заручиться поддержкой части избирателей. Споры ведутся даже в семьях тагильчан.

- Мы проголосовали одинаково за губернатора и главу города, а вот по поводу депутатов наши мнения разошлись, - сообщили ОГ супруги Елькины, - но нам понравилось, что все кандидаты нашего округа - люди местные и успешные в своём деле. Мы никогда не проголосуем за приезжих, да ещё и временно не работающих.

Всего в Нижнем Тагиле работают 149 избирательных участков на городской территории и 8 - в сёлах. 114 участков оснащены комплексами для обработки бюллетеней (КОИБы). Кроме того, для прозрачности процесса организована онлайн-трансляция. Её на официальном сайте может посмотреть любой желающий.

Напомним, избирательная кампания в Нижнем Тагиле под особым контролем облизбиркома, так как в последнее время было отмечено несколько нарушений при агитации. Листовки одних кандидатов на депутатские мандаты заклеивались фотографиями других. Также в агитматериалах использовались фотографии лиц без согласования с ними. Так, судя по печатным материалам, сразу нескольким кандидатам в избирательном округе №12 своё «благословление» дала экс-мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева. Позже выяснилось, что Валентина Павловна об этой акции ничего не знает.