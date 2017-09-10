Политика 10 сентября 2017, 12:06

Облизбирком обнародовал первые данные по явке на выборы

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



По данным областного избиркома, к 10 утра проголосовали 5,06 процентов избирателей - больше 170 тысяч человек. Количество проголосовавших к этому времени было в два раза выше, чем на последних прямых выборах губернатора в 2003 году.

Самые активные избиратели живут в Гаринском городском округе - там проголосовало почти 18 процентов избирателей, чуть меньше явка - в ЗАТО Свободном (15,73 процента) и в Артёмовском (14,32 процента). Не очень активны избиратели в Среднеуральске, а также те, кто приписан к Верх-Исетской и Чкаловской территориальным избирательным комиссиям - там явка составляет до двух процентов.

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Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

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