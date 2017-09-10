Евгений Куйвашев проголосовал на выборах

Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл на избирательный участок номер 1331 в гимназии 104.

Он отметил, что пришел голосовать в хорошем настроении и ему регулярно докладывают о явке на выборы.

- Недавно мне сообщили, что на избирательные участки пришло около 5 процентов избирателей я но пока делать выводы рано. Нужно дождаться окончательных результатов. Я призываю всех сегодня прийти на выборы, - сказал Евгений Куйвашев.