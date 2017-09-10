Политика 10 сентября 2017, 11:51

Евгений Куйвашев проголосовал на выборах

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл на избирательный участок номер 1331 в гимназии 104. 

Он отметил, что пришел голосовать в хорошем настроении и ему регулярно докладывают о явке на выборы. 

- Недавно мне сообщили, что на избирательные участки пришло около 5 процентов избирателей я но пока делать выводы рано. Нужно дождаться окончательных результатов. Я призываю всех сегодня прийти на выборы, - сказал Евгений Куйвашев. 

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Областная газета Свердловской области

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