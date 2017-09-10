Четыре организации сегодня проводят опросы свердловчан на выходе с избирательных участков

Сегодня свердловчане выбирают главу региона. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

О своём намерении провести сегодня социологические опросы свердловчан на выходе с избирательных участков (exit poll) заявили четыре организации. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.

Такие срезы мнений намерены сделать Управление специальной связи и информации ФСО России в УрФО, Фонд «Эколого-социальных исследований», Центр Маркетинговых и социологических исследований «Sociolmarketing» и Центр прикладных исследований и программ.

Они будут опрашивать уральцев в 32 муниципалитетах. Напомним, проведение exit poll разрешается на расстоянии не менее пятидесяти метров от места голосования. Участие граждан в таких опросах организуется на добровольной и анонимной основе. В ходе опроса запрещена агитация. Сведения, полученные в результате exit poll, можно оглашать только после закрытия избирательных участков.