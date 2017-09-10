В свердловский избирком трижды пожаловались на нарушения

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

К полудню избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала три обращения о нарушениях избирательного законодательства, сообщается на сайте облизбиркома. В двух случаях нарушений не нашли, с третьим - пока разбираются.

Камышловская районная ТИК приняла жалобу о размещении информации о кандидатах далеко от помещения для голосования (избирательный участок № 447 в селе Обуховское). Заявление проверили, но нарушений не нашли – информация была размещена в помещении избирательного участка.

Еще одна жалоба была зарегистрирована на избирательном участке № 1281 (Верх-Исетский район Екатеринбурга) – гражданину было отказано в возможности проголосовать по доверенности за свою супругу. Нарушений тоже не было установлено – заявителю разъяснено, что в соответствии с законом каждый избиратель голосует лично, голосование за других граждан не допускается.

Третье обращение поступило в УИК ИУ № 256 (г.Богданович) от одного из кандидатов в депутаты Думы Богдановичского городского округа. Жаловались на подвоз избирателей к участку. Заявление направлено для проведения проверки в полицию