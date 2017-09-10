Подопечные шалинского центра соцобслуживания населения отдали голоса на выборах

Члены участковой избирательной комиссии сами приехали в центр социального обслуживания населения Шалинского района. Фото: Дмитрий Сивков

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В 10 утра в Шалинском городском округе, по данным территориальной избирательной комиссии, проголосовало 1 052 из 16 541 зарегистрированных избирателей, что составляет 6,4 процента. Данные по отделению временного проживания Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Шалинского района», пока не вошли в эти данные. На момент подачи сведений, процедура голосования там ещё не была завершена.

Всего, как рассказала специалист по социальным вопросам данного Надежда Васильева Александровна, в данном учреждении проживает 17 человек, но на выборах Губернатора Свердловской области могут голосовать 12, остальные зарегистрированы в других регионах.

Люди в сылвинском отделении временного проживания - самых разных возрастов: от женщины 1991 года рождения с инвалидностью после ДТП до старушки за девяносто лет.

- Специфика голосования в том, что здесь в основном находятся люди с ограниченными возможностями, имеющими группы инвалидности, - говорит заместитель председателя участковой избирательной комиссии №1063 Зоя Плашкина. – Потому-то мы к ним, так сказать, в гости и прибыли. Кто-то сам к нам в комнату, отведённую для голосования, придёт. Кто не сможет, к тому в палату подойдём.