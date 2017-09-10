Валерий Чайников: явка избирателей на текущих выборах выше, чем в прошлом году

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников прокомментировал явку на выборах.

- По сравнению с прошлыми выборами явка избирателей выше. Если в прошлом году за первые два часа пришло голосовать 4,9 процента, то сейчас уже 5,06. Рост явки относительно прошлого года продолжается. Пока он незначительный, возможно это связано с погодой, но пока делать выводы рано, - пояснил "ОГ" Валерий Чайников.