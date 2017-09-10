Татьяна Мерзлякова: выборы в регионе проходят спокойно

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Общественный контроль выборов ведётся не только на избирательных участках, но и в Центре общественного наблюдения, созданном по инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Напомним, такие центры организованы в четырёх крупных городах области. Как отметила Татьяна Мерзлякова в разговоре с журналистом «ОГ», выборы проходят спокойно.

- Я всегда считала, что самые лучшие наблюдатели – представители партий. Однако в этом году мы решили подключить к этому процессу и общественников. Первый звоночек нам уже поступил – одному из наблюдателей показалось, что на избирательном участке в Чкаловском районе Екатеринбурга в поддержку кандидата выдают шаньги. На место выехала комиссия быстрого реагирования – опасения наблюдателя не подтвердились, оказалось, что это обыкновенная торговля, - рассказала "ОГ" Татьяна Мерзлякова.