В Серове ночью обклеили двери квартир агитками

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
В Серове обнаружились факты незаконной агитации: ночью на двери квартир наклеили "памятки" с призывами голосовать за определенных кандидатов.
В каждой памятке закрашено несколько фамилий людей, за которых, по мнению агитаторов, голосовать не стоит. Ещё пять фамилий, напротив, повторяются дважды. Кроме того, по сообщениям жителей, по городу разъезжают машины с агитационной символикой.
По данным обращениям ведётся работа.