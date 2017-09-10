В Серове ночью обклеили двери квартир агитками

Часть фамилий агитаторы просто закрасили. Фото: Тамара Романова.

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В Серове обнаружились факты незаконной агитации: ночью на двери квартир наклеили "памятки" с призывами голосовать за определенных кандидатов.

В каждой памятке закрашено несколько фамилий людей, за которых, по мнению агитаторов, голосовать не стоит. Ещё пять фамилий, напротив, повторяются дважды. Кроме того, по сообщениям жителей, по городу разъезжают машины с агитационной символикой.

По данным обращениям ведётся работа.