Политика 10 сентября 2017, 14:01

В Серове ночью обклеили двери квартир агитками

, Тамара Романова
выборы в Свердловской области 2017

Часть фамилий агитаторы просто закрасили. Фото: Тамара Романова.

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В Серове обнаружились факты незаконной агитации: ночью на двери квартир наклеили "памятки" с призывами голосовать за определенных кандидатов.

В каждой памятке закрашено несколько фамилий людей, за которых, по мнению агитаторов, голосовать не стоит. Ещё пять фамилий, напротив, повторяются дважды. Кроме того, по сообщениям жителей, по городу разъезжают машины с агитационной символикой.

По данным обращениям ведётся работа.

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Областная газета Свердловской области

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