Политика 10 сентября 2017, 14:15

Валерий Чайников: по активности избирателей Средний Урал почти не отличается от соседних регионов

Выборы в Свердловской области

На Среднем Урале сегодня проходят выборы. Фото: Павел Ворожцов

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По словам председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, уровень активности избирателей в Свердловской области практически не отличается от соседних регионов России. Напомним, по данным на 12 часов явка на Среднем Урале оказалась равна 14,62%.

- Выборы проходят в штатном режиме. К примеру, по показателям явки избирателей мы практически "ноздря в ноздрю" идём с соседним Пермским краем, - рассказал Валерий Чайников.

Одновременно он посетовал на низкую активность избирателей в Екатеринбурге, где к полудню проголосовало около 7% избирателей.

- Хотелось бы ещё раз обратиться к жителям нашего региона, призвать их почувствовать свою сопричастность к судьбе региона и прийти всё-таки на избирательные участки, - отметил Валерий Чайников.

Впрочем, по его словам, примерно такая же низкая активность екатеринбуржцев наблюдалась и во время прошлых избирательных кампаний. 

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Областная газета Свердловской области

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