Валерий Чайников: по активности избирателей Средний Урал почти не отличается от соседних регионов

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
По словам председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, уровень активности избирателей в Свердловской области практически не отличается от соседних регионов России. Напомним, по данным на 12 часов явка на Среднем Урале оказалась равна 14,62%.
- Выборы проходят в штатном режиме. К примеру, по показателям явки избирателей мы практически "ноздря в ноздрю" идём с соседним Пермским краем, - рассказал Валерий Чайников.
Одновременно он посетовал на низкую активность избирателей в Екатеринбурге, где к полудню проголосовало около 7% избирателей.
- Хотелось бы ещё раз обратиться к жителям нашего региона, призвать их почувствовать свою сопричастность к судьбе региона и прийти всё-таки на избирательные участки, - отметил Валерий Чайников.
Впрочем, по его словам, примерно такая же низкая активность екатеринбуржцев наблюдалась и во время прошлых избирательных кампаний.