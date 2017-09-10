Политика 10 сентября 2017, 14:24

В Нижнем Тагиле пожаловались на несовершеннолетних агитаторов и атаку камнями во время выборов

выборы в Свердловской области 2017

Автобус с агитацией затянули красной тканью, дабы не смущать горожан агитацией. Фото: информационное агентство "Между строк"

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Несколько инцидентов произошло в Нижнем Тагиле в связи с выборами. Информацией о незаконной агитации заинтересовались члены участковых избирательных комиссий и правоохранительные органы, сообщает информационное агентство "Все новости"

Члены избирательной комиссии участка №2173 в школе №70 на улице Ильича в течение дня несколько раз замечали подростков, одетых в манишки с агитацией. На просьбы уйти молодые люди реагируют неохотно и через некоторое время возвращаются обратно. 

На Руднике возле избирательных участков заметили автобусы с призывом голосовать за одного из кандидатов в депутаты городской думы. Водители заявили, что их автобусы сломались, и убрать их они не могут - в итоге агитацию затянули красной тряпкой.

Один из кандидатов и вовсе пожаловался, что один из агитаторов его оппонента начал забрасывать его автомобиль камнями - пострадавший написал заявление в полицию.

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Областная газета Свердловской области

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