В Нижнем Тагиле пожаловались на несовершеннолетних агитаторов и атаку камнями во время выборов

Сюжет
Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
Несколько инцидентов произошло в Нижнем Тагиле в связи с выборами. Информацией о незаконной агитации заинтересовались члены участковых избирательных комиссий и правоохранительные органы, сообщает информационное агентство "Все новости"
Члены избирательной комиссии участка №2173 в школе №70 на улице Ильича в течение дня несколько раз замечали подростков, одетых в манишки с агитацией. На просьбы уйти молодые люди реагируют неохотно и через некоторое время возвращаются обратно.
На Руднике возле избирательных участков заметили автобусы с призывом голосовать за одного из кандидатов в депутаты городской думы. Водители заявили, что их автобусы сломались, и убрать их они не могут - в итоге агитацию затянули красной тряпкой.
Один из кандидатов и вовсе пожаловался, что один из агитаторов его оппонента начал забрасывать его автомобиль камнями - пострадавший написал заявление в полицию.