Политика 10 сентября 2017, 15:19

В Берёзовском молодожёны выиграли главный приз - квартиру

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Уральские самоцветы - акция

Квартиру Анастасия решила подарить маме. Фото: "Золотая горка"

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В Берёзовском обладателями главного приза - квартиры - в рамках акции фестиваля "Уральские самоцветы" стали новоиспечённые супруги Анатолий и Анастасия Бондаревы, которые поженились три недели назад.

"Три недели назад  Анатолий и Анастасия Бондаревы поженились. Сегодня выиграли квартиру. Хорошее начало семейной жизни! Счастья молодоженам в новом доме!"- сообщается на сайте фестиваля. Посмотреть видео с награждения пары можно здесь.

Ещё одна семейная пара - Александра Анатольевна и Борис Васильевич  пришли на выборы вдвоём, и призы тоже унесли вместе: утюг и мультиварку.

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Областная газета Свердловской области

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