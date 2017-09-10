В Берёзовском молодожёны выиграли главный приз - квартиру

Квартиру Анастасия решила подарить маме. Фото: "Золотая горка"

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В Берёзовском обладателями главного приза - квартиры - в рамках акции фестиваля "Уральские самоцветы" стали новоиспечённые супруги Анатолий и Анастасия Бондаревы, которые поженились три недели назад.

"Три недели назад Анатолий и Анастасия Бондаревы поженились. Сегодня выиграли квартиру. Хорошее начало семейной жизни! Счастья молодоженам в новом доме!"- сообщается на сайте фестиваля. Посмотреть видео с награждения пары можно здесь.

Ещё одна семейная пара - Александра Анатольевна и Борис Васильевич пришли на выборы вдвоём, и призы тоже унесли вместе: утюг и мультиварку.