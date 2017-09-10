Политика 10 сентября 2017, 15:40

Людмила Бабушкина проголосовала на выборах губернатора на одном из участков в Реже

Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина проголосовала на выборах губернатора Свердловской области на участке № 765 в Реже - в городе она много лет жила и работала.

- Явка хорошая Люди идут активно, стоят в очереди, чтобы получить бюллетень, и это радует. Все спокойно, нарушений нет. И что самое интересное, заявлялось много наблюдателей, но на участках я их не увидела, - сказала Людмила Бабушкина.

Отметим, к участку №765 Режа «прикреплено» 1 956 избирателей. По оценкам наблюдателей, уже к 14 часам явка превысила 50 процентов.

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Областная газета Свердловской области

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