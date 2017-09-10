Общество 10 сентября 2017, 16:05

На выборах 2018 года будет функционировать 17 кабинок для слепых, глухих и слабовидящих

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

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В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



К выборам 2018 года в Свердловской области установят 16 специально оборудованных кабинок для слепых, глухих и слабовидящих. На текущих выборах функционирует только одна такая кабинка. 

- Мы вчера демонстрировали комплекс для слепых глухих и слабовидящих комплекс на конгрессе инвалидов. Нам позавидовали практически все, что у нас к следующим выборам будет уже 17 таких кабинок в местах компактного проживания этих людей. Наши свердловские общественники акцентировали внимание на то, что нужно учить избирателей. Можно испугаться. На большом экране на жёлтом фоне тёмно-синие буквы. Те, кто очень плохо видит - сможет прочитать, - рассказала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 

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Областная газета Свердловской области

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