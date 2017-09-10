К 15 часам средняя явка избирателей в Свердловской области составила 26,68%

Для некоторых свердловчан организовано голосование на дому. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

По данным на 15 часов явка избирателей на Среднем Урале составила 26,68%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

О самой высокой активности местных жителей отрапортовала Свободненская поселковая территориальная избирательная комиссия: явка - 46,28%. Кроме того, высокий результат показали Серов (44,78%) и Волчанск (43,34%).

Аутсайдерами по активности избирателей оказались Екатеринбург и Среднеуральск, где к 15 часам проголосовали чуть более 15% избирателей.