Политика 10 сентября 2017, 16:17

К 15 часам средняя явка избирателей в Свердловской области составила 26,68%

Выборы в Свердловской области

Для некоторых свердловчан организовано голосование на дому. Фото: Алексей Кунилов

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По данным на 15 часов явка избирателей на Среднем Урале составила 26,68%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

О самой высокой активности местных жителей отрапортовала Свободненская поселковая территориальная избирательная комиссия: явка - 46,28%. Кроме того, высокий результат показали Серов (44,78%) и Волчанск (43,34%).

Аутсайдерами по активности избирателей оказались Екатеринбург и Среднеуральск, где к 15 часам проголосовали чуть более 15% избирателей.

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Областная газета Свердловской области

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