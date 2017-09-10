Политика 10 сентября 2017, 17:35

Все КОИБы на избирательных участках Среднего Урала работают без сбоев

Выборы в Свердловской области

Использование современной техники значительно облегчит работу по подведению итогов выборов. Фото: Павел Ворожцов

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Все КОИБы, установленные на избирательных участках Среднего Урала, в течение сегодняшнего дня работают без сбоев. Об этом рассказал для "ОГ" председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

В течение нынешних выборов КОИБы используются на 628 избирательных участках нашего региона. Напомним, в ходе выборов 2016 года на Среднем Урале были случаи, когда автоматика подводила.

- Нас радует то, что сегодня вся техника работает без сбоев. Это значительно облегчит работу членов избирательных комиссий по подведению итогов выборов, - прокомментировал Валерий Чайников. 

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Областная газета Свердловской области

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Выборы губернатора Свердловской области
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