Все КОИБы на избирательных участках Среднего Урала работают без сбоев

Использование современной техники значительно облегчит работу по подведению итогов выборов. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Все КОИБы, установленные на избирательных участках Среднего Урала, в течение сегодняшнего дня работают без сбоев. Об этом рассказал для "ОГ" председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

В течение нынешних выборов КОИБы используются на 628 избирательных участках нашего региона. Напомним, в ходе выборов 2016 года на Среднем Урале были случаи, когда автоматика подводила.

- Нас радует то, что сегодня вся техника работает без сбоев. Это значительно облегчит работу членов избирательных комиссий по подведению итогов выборов, - прокомментировал Валерий Чайников.