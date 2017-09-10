Все КОИБы на избирательных участках Среднего Урала работают без сбоев

Сюжет
Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
Все КОИБы, установленные на избирательных участках Среднего Урала, в течение сегодняшнего дня работают без сбоев. Об этом рассказал для "ОГ" председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.
В течение нынешних выборов КОИБы используются на 628 избирательных участках нашего региона. Напомним, в ходе выборов 2016 года на Среднем Урале были случаи, когда автоматика подводила.
- Нас радует то, что сегодня вся техника работает без сбоев. Это значительно облегчит работу членов избирательных комиссий по подведению итогов выборов, - прокомментировал Валерий Чайников.