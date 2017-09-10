Политика 10 сентября 2017, 18:18

В Свердловской области зарегистрировано 12 обращений о нарушениях избирательного законодательства

Выборы в Свердловской области

К 15 часам проголосовало 26,68% свердловчан-избирателей. Фото: Павел Ворожцов

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К настоящему времени на  территории Среднего Урала зарегистрировано 12 обращений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

- Поступило 12 обращений, однако среди них пока не выявлено серьёзных замечаний. Нет ничего такого, что могло бы по-настоящему повлиять на ход голосования, - рассказал Валерий Чайников.

По его словам, одна из жалоб касалось того, что человек пришёл голосовать по спецзаявлению не на тот избирательный участок (не включённый в число 258 участков, где разрешено голосование по спецзаявлениям). По мнению Валерия Чайникова, в этом случае члены избирательной комиссии обоснованно отказали человеку. В целом же свердловчане активно пользуются своим правом проголосовать по месту нахождения. По этой процедуре уже проголосовало около 20 тыс. человек.

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Областная газета Свердловской области

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