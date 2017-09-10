Более ста участников Всемирного конгресса инвалидов проголосовали в Екатеринбурге

Теперь инвалиды могут прийти проголосовать сами. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области пандусами оборудованы 1036 избирательных участков из 2542, а также 17 участков адаптированы для голосования инвалидов по зрению и слуху, 8 из них – в Екатеринбурге.

- В Екатеринбурге проходит конгресс людей с ограниченными физическими возможностями. На него приехали участники из различных стран, регионов и городов, в том числе Свердловской области. 23 человека изъявили желание голосовать на избирательном участке по Лермонтова, 11 в гимназии номер 104, написали заранее заявление. Для этого им предоставили социальное такси. Общественная палата Свердловской области взяла на себя контроль по подготовки избирательных участков. Мы вчера проверили больше 20 избирательных участков по всему региону, приезжали с инвалидами-колясочниками, с людьми, которые плохо видят и слышат, и в прямом смысле репетировали, как они будут голосовать, чтоб им было удобно. Замечаний с нашей стороны. Раньше инвалиды могли проголосовать только на дому. Сейчас мы создаем для них безбарьерную среду, - рассказал «ОГ» секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов.

Участников конгресса инвалидов привезли на участок на специально оборудованном социальном такси. Фото: Павел Ворожцов

Социальное такси со специальными подъемниками для колясочников. Фото: Павел Ворожцов

Участники конгресса людей с ограниченными возможностями на избирательном участке. Фото: Павел Ворожцов

Благодаря пандусам попасть на избирательный участок стало легче не только инвалидам, но и избирателям с маленькими детьми. Фото: Павел Ворожцов

Шрифт бюллетеня достаточно мелкий - приходятся приглядывать даже тем, кто хорошо видит. Фото: Павел Ворожцов

По словам пресс-секретаря министерства социальной политики Свердловской области Анны Кузьминой, всего в Екатеринбурге голосуют более 100 участников конгресса, многие по адресам гостинец, где проживают.

Информация, набранная шрифтом Брайля. Фото: Павел Ворожцов

Трафарет для слабовидящих, который помогает поставить подпись о получении бюллетеня. Фото: Павел Ворожцов

Председатель участковой избирательной комиссии номер 1484 Юрий Фефилактов пояснил, что на участках, приспособленных для инвалидов по зрению, есть информация о кандидатах на должность губернатора и о порядке голосования, набранная шрифтом Брайля. А также имеются специальные трафареты, которые помогают расписаться в получении бюллетеня и найти окошко в бланке для голосования с номером своего кандидата. Есть также аудиобюллетени, которые можно прослушать.

Специальная кабина на участке по Лермонтова, 11 в Екатеринбурге. Пока единственная в регионе. Фото: Павел Ворожцов

Кабина для голосования, адаптированная для людей с ограниченными возможностями. Она по размерам гораздо шире обычной - туда можно заехать в инвалидной коляске. В ней находится стол с микролифтом, который опускается и поднимается. Для слабовидящих там есть стационарный видеоувеличитель, который может увеличить информацию о кандидатах до 10 крат, прочитать и проголосовать. Фото: Павел Ворожцов

С помощью такого трафарета можно нащупать нужное окошко для того, чтобы поставить галочку в бюллетене. Фото: Павел Ворожцов

Как рассказал руководитель проекта «Доступный город» Кирилл Шарин, в рамках проекта на день выборов разработчики оборудования безвозмездно предоставили на избирательный участок по улице Лермонтова, 11 в Екатеринбурге кабину для голосования, адаптированную для людей с ограниченными возможностями. Она по размерам гораздо шире обычной - туда можно заехать в инвалидной коляске. В ней находится стол с микролифтом, который опускается и поднимается. Для слабовидящих там есть стационарный видеоувеличитель, который может увеличить информацию о кандидатах до 10 крат, прочитать и проголосовать. Имеется система вызова персонала, которая позволяет подать сигнал о помощи. Кабина стоит в зависимости от конфигурации от 50 до 300 тысяч рублей. Цена этого варианта – в районе 200 тысяч рублей.

Избирателей с ограниченными возможностями не бросают на участке без помощи. Фото: Павел Ворожцов

- Также мы предоставили индукционную систему для инвалидов по слуху, она позволяет слышать то, что говорит рядом стоящий человек без искажений, - сказал Кирилл Шарин.

По данным уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой, к выборам 2018 года по региону планируется установить 16 специально оборудованных для инвалидов комплексов и кабинок.

Председателю местного отделения Всероссийского общества слепых в Серове Сергею Михееву (в центре) очень понравились "вежливые" электронные урны. Фото: Павел Ворожцов

Сергей Михеев приехал на конгресс из Серов, там он работает председателем местного отделения Всероссийского общества слепых. Сегодня он голосовал в Екатеринбурге.

- Голосовать было очень комфортно: встретили, проводили до кабинки. Никаких неудобств. Мне понравилось, что есть документация по Брайлю, с которой могут ознакомиться незрячие люди. Есть трафареты, с помощью которых можно на ощупь найти окошко, куда поставить галочку. Понравилась электронная урна для голосования, которая здоровается, говорит «спасибо». В Серове такого аппарата не видел, только в Москве. По трафарету тоже еще никогда не голосовал. Ходил либо с мамой, либо с сестрой, сыном. Приходилось просить помощи, приятно, что сейчас можно обойтись без нее, - прокомментировал Сергей Михеев.

Всего на участке в гимназии 104 в Екатеринбурге проголосовали 23 участника всероссийского конгресса инвалидов. Фото: Павел Ворожцов

Члены участковой избирательной комиссии пломбируют ящик, в котором принесли бюллетени от людей, проголосовавших на дому. Фото: Павел Ворожцов

Буфеты на выборах всегда пользуются популярностью. Фото: Павел Ворожцов