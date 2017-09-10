Политика 10 сентября 2017, 19:21

По данным на 18 часов явка избирателей в Свердловской области достигла 33,47%

Выборы в Свердловской области

Явка на нынешних выборах оказалась выше, чем на губернаторских выборах 2003 года. Фото: Галина Соколова

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



К 18 часам явка избирателей в Свердловской области достигла 33,47%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

- Однако разброс по явке оказался очень большим. Если в Екатеринбурге проголосовало в среднем около 21% избирателей (менее четверти), то в Серове и Верхней Салде явка уже превысила 50%, - пояснил Валерий Чайников.

Стоит подчеркнуть, что нынешний уровень активности избирателей значительно превышает аналогичный показатель на губернаторских выборах 2003 года (24,42%). 

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Областная газета Свердловской области

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