По данным на 18 часов явка избирателей в Свердловской области достигла 33,47%

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
К 18 часам явка избирателей в Свердловской области достигла 33,47%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.
- Однако разброс по явке оказался очень большим. Если в Екатеринбурге проголосовало в среднем около 21% избирателей (менее четверти), то в Серове и Верхней Салде явка уже превысила 50%, - пояснил Валерий Чайников.
Стоит подчеркнуть, что нынешний уровень активности избирателей значительно превышает аналогичный показатель на губернаторских выборах 2003 года (24,42%).