Политика 10 сентября 2017, 20:15

В Свердловской области закрылись избирательные участки

Выборы в Свердловской области

На Среднем Урале закрылись избирательные участки. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет

Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



На территории Свердловской области закрылись избирательные участки. Избиркомы начинают подсчёт голосов, отданных за кандидатов в ходе выборов.

В ходе прошедших выборов поступили 13 обращений о нарушениях избирательного законодательства (по данным на 18 часов). Семь из них касались процедуры проведения выборов губернатора Свердловской области, шесть - выборов в органы местного самоуправления.

Однако, по словам председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, к настоящему времени подтвердилась только одна жалоба - в Асбесте на книге со списком избирателей не было всех необходимых печатей. Впрочем, такое нарушение не считается серьёзно влияющим на ход выборов. 

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Областная газета Свердловской области

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