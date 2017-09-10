В Свердловской области закрылись избирательные участки

На Среднем Урале закрылись избирательные участки. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

На территории Свердловской области закрылись избирательные участки. Избиркомы начинают подсчёт голосов, отданных за кандидатов в ходе выборов.

В ходе прошедших выборов поступили 13 обращений о нарушениях избирательного законодательства (по данным на 18 часов). Семь из них касались процедуры проведения выборов губернатора Свердловской области, шесть - выборов в органы местного самоуправления.

Однако, по словам председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, к настоящему времени подтвердилась только одна жалоба - в Асбесте на книге со списком избирателей не было всех необходимых печатей. Впрочем, такое нарушение не считается серьёзно влияющим на ход выборов.