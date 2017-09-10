Окончательные итоги выборов в Свердловской области будут известны к 11 часам 12 сентября

Сейчас для членов избиркомов наступил самый ответственный момент - составление протоколов об итогах голосования. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Избирательной комиссии Свердловской области потребуется около двух дней для того, чтобы подвести окончательные итоги выборов. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Облизбиркома Валерий Чайников.

- Даже после того, как будут проверены все 100% протоколов, составленных участковыми избирательными комиссиями, мы не сможем говорить об окончательных итогах голосования. Нужно будет ещё рассмотреть все жалобы по поводу возможных нарушений избирательного законодательства. Только после этого появится возможность объявить об окончательных результатах выборов, - пояснил Валерий Чайников.

По его словам, к настоящему времени известно о 20 обращениях о возможных нарушениях, 7 из которых касаются процедуры проведения губернаторских выборов, 13 - выборов в органы местного самоуправления. Пока подтвердились только три факта, изложенные в этих жалобах.