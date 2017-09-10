Политика 10 сентября 2017, 22:43

В Серове Евгений Куйвашев побеждает с большим отрывом

Тамара Романова

Сюжет

Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



На одном из центральных избирательных участков Серова завершился первый этап подсчета голосов, сообщает собственный корреспондент "Областной газеты".

Евгений Куйвашев набрал 523 голоса, следующий по числу голосов Парфенов набрал 60, у остальных кандидатов от 13 до 30 голосво избирателей. Многолетняя практика показывает, что результаты на этом участке очень точно указывают на общие итоги выборов. 

Явка избирателей в Серове одна из самых высоких в области и составляет 52 процента. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 сентября)

Шесть лет своей спортивной карьеры Михаил Осинов провёл в командах Свердловской области: качканарском "Горняке", нижнетагильском "Уральце" и екатеринбургском "Уралмаше" ("Урале"). Фото: Владимир Васильев
Уроженец Свердловской области забил самый быстрый гол в истории мирового футбола

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»