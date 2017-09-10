В Серове Евгений Куйвашев побеждает с большим отрывом

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

На одном из центральных избирательных участков Серова завершился первый этап подсчета голосов, сообщает собственный корреспондент "Областной газеты".

Евгений Куйвашев набрал 523 голоса, следующий по числу голосов Парфенов набрал 60, у остальных кандидатов от 13 до 30 голосво избирателей. Многолетняя практика показывает, что результаты на этом участке очень точно указывают на общие итоги выборов.

Явка избирателей в Серове одна из самых высоких в области и составляет 52 процента.