Евгений Куйвашев выразил благодарность в адрес уральцев, принявших участие в голосовании

Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активную гражданскую позицию. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев, принявших участие в голосовании, за активную гражданскую позицию. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

- Если говорить о последних выборах губернатора в 2003 году, то, можно сказать, что интерес на нынешних выборах гораздо выше. Поэтому хочу всех свердловчан поблагодарить за активность, - сказал Евгений Куйвашев, выступая в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что в случае получения поддержки по итогам выборов, намерен продолжать свой курс на решение социально значимых вопросов в жизни Среднего Урала. В частности, одним из первых документов, которые примут региональные власти станет утверждение программы "Пятилетка развития".