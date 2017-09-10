Политика 10 сентября 2017, 22:54

Евгений Куйвашев выразил благодарность в адрес уральцев, принявших участие в голосовании

Выборы в Свердловской области

Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активную гражданскую позицию. Фото: областной департамент информполитики

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев, принявших участие в голосовании, за активную гражданскую позицию.  Об этом сообщает областной департамент информполитики.

- Если говорить о последних выборах губернатора в 2003 году, то, можно сказать, что интерес на нынешних выборах гораздо выше. Поэтому хочу всех свердловчан поблагодарить за активность, - сказал Евгений Куйвашев, выступая в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что в случае получения поддержки по итогам выборов, намерен продолжать свой курс на решение социально значимых вопросов в жизни Среднего Урала. В частности, одним из первых документов, которые примут региональные власти станет утверждение программы "Пятилетка развития".  

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