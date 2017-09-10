Первые итоги по Екатеринбургу: лидирует Евгений Куйвашев

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Корреспондент «ОГ» присутствовала на подсчете голосов на участке 1408 по улице Ленина, 64а, где использовали комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Из 1402 избирателей, внесённых в список, проголосовали 426 человека, из них 13 испортили бюллетени. 180 голосов было отдано за Евгения Куйвашева, 90 – за Дмитрия Ионина, 64 – за Алексея Парфёнова, 52 – за Константина Киселёва, 16 – за Дмитрия Сергина, 11 – за Игоря Торощина.