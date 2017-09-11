После обработки половины протоколов Евгений Куйвашев набрал 60,84% голосов

В Свердловской области подводят итоги голосования на выборах губернатора. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

После обработки 1311 протоколов участковых избирательных комиссий (51,57%) Евгений Куйвашев набирает 60,84% голосов. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

- Благодаря использованию современной техники, процесс подсчёта голосов ускорился примерно на полтора часа, - прокомментировал для "ОГ" председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

На втором месте - Алексей Парфёнов (12,41%), на третьем - Дмитрий Ионин (9,98%), на четвёртом - Игорь Торощин (4,88%), на пятом - Константин Киселёв (4,87%), на шестом - Дмитрий Сергин (4,28%).