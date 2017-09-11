Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции пообщался с представителями «Единой России» в регионах

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции пообщался с представителями избирательных штабов в регионах. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

От Среднего Урала в этом разговоре приняли участие врио губернатора Евгений Куйвашев, сенатор Эдуард Россель, глава свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий и руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

– Мы можем свидетельствовать, что выборы в нашей стране, а их было много, в этот Единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают и наши сторонники, и все наблюдатели на избирательных участках, – подчеркнул Дмитрий Медведев.