Политика 11 сентября 2017, 01:33

Евгений Куйвашев назвал большой ответственностью доверие, оказанное ему уральцами

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за оказанное доверие. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет

Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



На брифинге после завершения голосования Евгений Куйвашев назвал большой ответственностью доверие, оказанное ему жителями Среднего Урала в ходе выборов. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Евгений Куйвашев сообщил, что программа «Пятилетка развития» будет принята как краткосрочный план развития региона.

– «Пятилетка развития» – это комплексная программа, которая сегодня, фактически, получила одобрение наших земляков, она будет принята и реализована, – отметил он.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 сентября)

Шесть лет своей спортивной карьеры Михаил Осинов провёл в командах Свердловской области: качканарском "Горняке", нижнетагильском "Уральце" и екатеринбургском "Уралмаше" ("Урале"). Фото: Владимир Васильев
Уроженец Свердловской области забил самый быстрый гол в истории мирового футбола

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»