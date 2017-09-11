Евгений Куйвашев назвал большой ответственностью доверие, оказанное ему уральцами

Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за оказанное доверие. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

На брифинге после завершения голосования Евгений Куйвашев назвал большой ответственностью доверие, оказанное ему жителями Среднего Урала в ходе выборов. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Евгений Куйвашев сообщил, что программа «Пятилетка развития» будет принята как краткосрочный план развития региона.

– «Пятилетка развития» – это комплексная программа, которая сегодня, фактически, получила одобрение наших земляков, она будет принята и реализована, – отметил он.