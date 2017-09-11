Политика 11 сентября 2017, 02:46

После обработки 83,52% протоколов Евгений Куйвашев набрал 61,22% голосов

Выборы в Свердловской области

В Свердловской области завершается подсчёт голосов по итогам выборов. Фото: Павел Ворожцов

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Евгений Куйвашев продолжает лидировать по предварительным итогам выборов губернатора. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

После обработки 2123 протоколов участковых избирательных комиссий  из 2542 (83,52%) Евгений Куйвашев набирает 61,22% голосов.

На втором месте - Алексей Парфёнов (12,06%), на третьем - Дмитрий Ионин (9,47%), на четвёртом - Игорь Торощин (5,22%), на пятом - Константин Киселёв (4,84%), на шестом - Дмитрий Сергин (4,27%).

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