Политика 11 сентября 2017, 05:00

После обработки 93,55% протоколов Евгений Куйвашев набрал 61,61% голосов

На Среднем Урале почти завершился подсчёт голосов

На Среднем Урале почти завершился подсчёт голосов. Фото: Павел Ворожцов

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В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



По предварительным итогам голосования явка избирателей на территории Среднего Урала достигла 36,36%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

После обработки 2378 протоколов участковых избирательных комиссий из 2542 (93,55%) Евгений Куйвашев получил 61,61% голосов.

Алексей Парфёнов набрал 11,91% голосов, Дмитрий Ионин  – 9,18%, Игорь Торощин  – 5,47%, Константин Киселёв – 4,7%, Дмитрий Сергин  – 4,12%.

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