После обработки 93,55% протоколов Евгений Куйвашев набрал 61,61% голосов

На Среднем Урале почти завершился подсчёт голосов. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

По предварительным итогам голосования явка избирателей на территории Среднего Урала достигла 36,36%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

После обработки 2378 протоколов участковых избирательных комиссий из 2542 (93,55%) Евгений Куйвашев получил 61,61% голосов.

Алексей Парфёнов набрал 11,91% голосов, Дмитрий Ионин – 9,18%, Игорь Торощин – 5,47%, Константин Киселёв – 4,7%, Дмитрий Сергин – 4,12%.