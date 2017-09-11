После обработки 98,07% протоколов Евгений Куйвашев набрал 62,04% голосов

Явка избирателей на территории Среднего Урала достигла 37,01%. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

По предварительным итогам голосования явка избирателей на территории Среднего Урала достигла 37,01%. Евгений Куйвашев продолжает лидировать среди кандидатов в губернаторы региона, сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

После обработки 2493 протоколов участковых избирательных комиссий из 2542 (98,07%) Евгений Куйвашев набирает 62,04% голосов.

На втором месте - Алексей Парфёнов (11,72%), на третьем - Дмитрий Ионин (9,06%), на четвёртом - Игорь Торощин (5,43%), на пятом - Константин Киселёв (4,64%), на шестом - Дмитрий Сергин (4,03%).