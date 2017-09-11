Земля подвергается бомбардировке тяжёлыми частицами. Фото: ФИАН, изображение Солнца со следами заряженных частиц от вспышки, полученное телескопом LASCO C3 на спутнике SOHO, в 1.5 млн. км от Земли 11.09.2017 в 00:26 мск

На Солнце зафиксирована новая мощная вспышка около 21:00 10 сентября, ей присвоен уровень X8.2. Это второе за неделю событие, относящееся к крупнейшим в истории наблюдений Солнца, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Первая самая мощная вспышка за 12 лет произошла 6 сентября. Ей был присвоен балл X9.3. Второй всплеск активности, начавшийся 7 сентября, после суточной паузы, завершился также как и первый — вспышкой высокого уровня. Крупный выброс вещества ушёл в межпланетное пространство.

В сообщении ФИАН отмечается, что сейчас Земля подвергается бомбардировке тяжёлыми частицами. Повышенную нагрузку испытывают околоземные спутники, а также ионосфера нашей планеты, на которую должен был прийтись основной удар рентгеновского и ультрафиолетового излучения вспышки.

- Группа пятен с номером 2673 (центр происходивших в последние дни событий) в середине дня 10 сентября достигла правого края солнечного диска и ушла за горизонт. Поэтому произошедшая солнечная вспышка хоть и была видна с Земли, формально произошла на обратной стороне солнечного диска, то есть была направлена в другую сторону от нашей планеты. Учитывая текущее расположение планет, мощный удар придётся по Венере, - говорится на сайте ФИАН.

Добавим, астрономы оценивают произошедшее как разовый всплеск активности и, вероятно, последний перед длительной спячкой Солнца, в которую оно должно было впасть на ближайшие несколько лет. Если это так, то активная группа пятен "умрёт" на обратной его стороне, не вернувшись в поле зрения Земли.