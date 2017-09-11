В Ревде ликвидированы свалки бытовых отходов после вмешательства прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокуратура Ревды через суд добилась ликвидации несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов в районе автодороги Ревда - Детский оздоровительный лагерь "Мечта" и возле дома №151 по ул. Чернышевского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Ревды провела проверку исполнения законодательства об обращении с отходами производства и потребления на территории города. Согласно ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «Об отходах производства и потребления» к вопросам местного значения относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

- Невыполнение обязанностей по ликвидации свалок нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду, а также создавало угрозу возникновения пожара в лесу. Прокуратура направила иск к администрации города в Ревдинский городской суд о необходимости ликвидации свалок, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, в суде исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, свалки уже ликвидированы.