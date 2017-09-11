На севере Свердловской области выпал первый снег

Госавтоинспекция региона призывает водителей быть осторожными и внимательными на дороге. Фото: Алексей Кунилов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

На севере Среднего Урала в минувшие выходные выпал первый снег, местами из-за заморозков обледенела проезжая часть. Госавтоинспекция региона призывает водителей быть осторожными и внимательными на дороге, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей ТС выбирать скорость, исходя из дорожных условий, а также избегать резких манёвров на скользкой дороге. Сотрудники ГИБДД отслеживают ситуацию на северных трассах и автодорогах. Обслуживающим организациям выдаются предписания на устранение обледенения проезжей части, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Синоптики Уральского гидрометцентра напомнили также, что в связи с прохождением циклона 11-12 сентября ожидается ухудшение погодных условий. Дожди с мокрым снегом пройдут на севере области, температура воздуха в ночные часы понизится до заморозков: в Свердловской области 11 сентября до -0,-3°, 12 сентября до -1,-5°.

Добавим, свердловчане активно делятся в социальных сетях фотографиями первого снега.

Фото: Сергей Тюриков, снег выпал на севере области, вблизи города Североуральск