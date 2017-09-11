МЧС закрыло «горячую линию» по смертельному ДТП на Полевском тракте

За помощью психологов МЧС обратились 13 человек

В МЧС завершила свою работу «Горячая линия» МЧС России по смертельному ДТП на Полевском тракте. Теперь за информацией следует звонить на «телефон доверия».

Как сообщает пресс-служба ведомства, с вечера субботы за сведениями о пострадавших аварии, к спасателям поступило 13 звонков. Со всеми обратившимися работали психологи МЧС. «Горячая линия» по ДТП, унесшему жизнь восьмерых человек, сотрудников газовой службы, проработала около суток. Теперь по всем вопросам, связанным с данным происшествием, следует обращаться на «телефон доверия» областного главка МЧС России 8 (343) 262-99-99.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», страшная авария случилась 9 сентября на 24 км Полевского тракта. Гружёный 23 тоннами песка самосвал вылетел на встречку и буквально подмял под себя два автомобиля «УАЗ». В аварии погибли 8 человек, возвращавшихся после работы к своим семьям. Ещё четверо получили травмы.