Общество 11 сентября 2017, 09:23

МЧС закрыло «горячую линию» по смертельному ДТП на Полевском тракте

Авария на Полевском тракте

За помощью психологов МЧС обратились 13 человек

В МЧС завершила свою работу «Горячая линия» МЧС России по смертельному ДТП на Полевском тракте. Теперь за информацией следует звонить на «телефон доверия».

Как сообщает пресс-служба ведомства, с вечера субботы за сведениями о пострадавших аварии, к спасателям поступило 13 звонков. Со всеми обратившимися работали психологи МЧС. «Горячая линия» по ДТП, унесшему жизнь восьмерых человек, сотрудников газовой службы, проработала около суток. Теперь по всем вопросам, связанным с данным происшествием, следует обращаться на «телефон доверия» областного главка МЧС России 8 (343) 262-99-99.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», страшная авария случилась 9 сентября на 24 км Полевского тракта. Гружёный 23 тоннами песка самосвал вылетел на встречку и буквально подмял под себя два автомобиля «УАЗ». В аварии погибли 8 человек, возвращавшихся после работы к своим семьям. Ещё четверо получили травмы.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 сентября)

Шесть лет своей спортивной карьеры Михаил Осинов провёл в командах Свердловской области: качканарском "Горняке", нижнетагильском "Уральце" и екатеринбургском "Уралмаше" ("Урале"). Фото: Владимир Васильев
Уроженец Свердловской области забил самый быстрый гол в истории мирового футбола

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет: