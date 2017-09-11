Крестный ход в честь Дня трезвости. Фото: пресс-центр Екатеринбургской епархии (2016г.)

В центре Екатеринбурга пройдёт Крестный ход в честь Дня трезвости сегодня, 11 сентября. Шествие начнётся после Божественной литургии в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском горном университете.

Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, шествие пройдёт от Никольского храма (ул. Куйбышева, 39) по маршруту Куйбышева — 8 марта — Радищева — Хохрякова и завершится в храме, где будет совершён молебен на изъявление обета трезвости.

Напомним, что с 8 по 11 сентября в регионе отмечается Всероссийский День трезвости. На Среднем Урале он проходит уже десятый раз.

Ранее на Среднем Урале выбрали самые «трезвые сёла».