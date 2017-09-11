Дональд Трамп призвал население молиться из-за урагана «Ирма»

Президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рикк Скотт призвали жителей атлантического побережья молиться из-за урагана «Ирма», в надежде на лучшее. От буйства стихии могут пострадать свыше 30 млн человек.

Мощнейший ураган накануне поздно вечером достиг побережья и обрушился на остров Марко, который находится на юго-западе Флориды. Сейчас «Ирма» движется на север с примерной скорость 19 км в час. По прогнозам специалистов сильнее всего, от урагана мощность которого вновь достигла четырёх баллов, может пострадать город Санкт-Петербург (Флорида).

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Национальный метеорологический центр США, далее ураган немного ослабнет и будет смещаться в сторону столицы штата - Таллахасси.

Сообщается, что перед наступлением бедствия под эвакуацию попадают 6,3 мл жителей штата. Порядка 114 тысяч уже размещены во временных убежищах. Всего в зоне риска находятся свыше 30 млн человек.

Ранее от урагана «Ирма» пострадали 1,2 млн жителей Кубы и других островов Карибского бассейна. Серьёзный ущерб нанесён инфраструктуре Барбадоса, Пуэрто-Рико, Британских Виргинских островов и других островных государств. Без света остались более 3 млн жителей Флориды. Помощь пострадавшим от стихийного бедствия пообещал оказать Вашингтон.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», ураган «Ирма» приблизился к Флориде в конец прошлой недели. Указом губернатора штата Рика Скотта во всех 67 округах региона был введён режим чрезвычайной ситуации.

По мнению метеорологов, «Ирма» превышает по своей разрушительной мощности другой ураган: «Харви», обрушившийся на Техас в конце августа.