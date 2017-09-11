По итогам обработки всех протоколов Евгений Куйвашев набрал 62,16% голосов

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
По итогам обработки всех протоколов (2542 протокола) Евгений Куйвашев лидировал среди кандидатов в губернаторы региона, набрав 62,16% голосов. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.
Явка избирателей на территории Среднего Урала составила 37,33%.
Голоса избирателей распределились следующим образом: Евгений Куйвашев - 62,16%, Алексей Парфёнов - 11,64%, Дмитрий Ионин - 9,06%, Игорь Торощин - 5,40%, Константин Киселёв - 4,62%, , Дмитрий Сергин - 3,99%.