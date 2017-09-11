Политика 11 сентября 2017, 10:29

По итогам обработки всех протоколов Евгений Куйвашев набрал 62,16% голосов

Итоги выборов в губернаторы Свердловской области на 8:00 11 сентября

По итогам обработки всех протоколов Евгений Куйвашев набрал 62,16% голосов. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Сюжет

Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



По итогам обработки всех протоколов (2542 протокола) Евгений Куйвашев лидировал среди кандидатов в губернаторы региона, набрав 62,16% голосов. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

Явка избирателей на территории Среднего Урала составила 37,33%. 

Голоса избирателей распределились следующим образом: Евгений Куйвашев - 62,16%, Алексей Парфёнов - 11,64%, Дмитрий Ионин - 9,06%,  Игорь Торощин - 5,40%, Константин Киселёв - 4,62%, , Дмитрий Сергин - 3,99%.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 сентября)

Шесть лет своей спортивной карьеры Михаил Осинов провёл в командах Свердловской области: качканарском "Горняке", нижнетагильском "Уральце" и екатеринбургском "Уралмаше" ("Урале"). Фото: Владимир Васильев
Уроженец Свердловской области забил самый быстрый гол в истории мирового футбола

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет: