По итогам обработки всех протоколов Евгений Куйвашев набрал 62,16% голосов

По итогам обработки всех протоколов Евгений Куйвашев набрал 62,16% голосов. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

По итогам обработки всех протоколов (2542 протокола) Евгений Куйвашев лидировал среди кандидатов в губернаторы региона, набрав 62,16% голосов. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

Явка избирателей на территории Среднего Урала составила 37,33%.

Голоса избирателей распределились следующим образом: Евгений Куйвашев - 62,16%, Алексей Парфёнов - 11,64%, Дмитрий Ионин - 9,06%, Игорь Торощин - 5,40%, Константин Киселёв - 4,62%, , Дмитрий Сергин - 3,99%.