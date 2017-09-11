Мистический детектив про Гоголя вызвал большой интерес у зрителей. Фото: кадр из фильма "Гоголь. Начало"

Фильм «Гоголь. Начало» может окупить стоимость всех четырёх частей. Как сообщается на сайте kinodata.pro, мистический детектив про Николая Гоголя вызвал большой интерес у зрителей.

«Гоголь. Начало» — первый фильм из этой серии, выпущенный в прокат. В скором времени на большой экран выйдут киноленты «Гоголь. Заколдованное место», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Фильмы будут разбиты на 8 серий, которые можно будет увидеть на телеканале «ТВ-3» в 2018 году.

Отмечается, что фильм уверенно стартовал в кинотеатрах и за 11 дней отбил 6,2 млн долларов США. При этом стоимость производства всех частей составляет примерно 5 млн долларов, исходя из этого есть возможность, что сборы первой часть покроют все производственные расходы ТВ-сериала «Гоголь».

Напомним, что режиссёром фильма выступил уроженец Екатеринбурга Егор Баранов.