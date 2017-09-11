Уральцы стали реже травиться алкоголем и чаще умирать от рака

В Свердловской области существенно сократилось количество самоубийств и смертей из-за отравления алкоголем. При этом жители региона стали чаще умирать от рака.

Согласно данным, опубликованным управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, за первые полгода в регионе было зарегистрировано 34 627 смертей. Это на 609 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года (35 236 умерших).

Чаще всего свердловчане уходят из жизни в результате болезней системы кровообращения - 17 тыс. 149 случаев. По сравнению с прошлым годом наблюдается незначительное снижение (17 тыс. 220 человек).

Небольшой рост зафиксирован по смертям из-за новообразований: 5 тыс. 656 и 5 тыс. 549 умерших в 2017 и 2016 годах соответственно.

Среди прочего отмечается существенное снижение случаев смертельного отравления алкоголем. В этом году таких эпизодов было на 90 меньше, чем в прошлом (248 и 338).

Кроме того, значительно упало количество самоубийств. С января по июль добровольно ушли из жизни 313 жителей региона, тогда как за аналогичный период 2016 года таких случаев было зафиксировано на 156 больше — 469.

Что касается остальных причин, то снижение отмечается по убийствам (204 и 246 случаев соответственно), погибшим в результате ДТП (200 и 234 человека), а также смертям из-за болезней органов пищеварения — 1 тыс. 222 и 1 тыс. 195.

Из-за болезней органов дыхания за первый квартал умерло на 27 человек больше, чем в 2016.