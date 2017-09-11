Из-за «Кросса нации-2017» в Екатеринбурге запретят алкоголь

Чтобы купить бутылочку пива в день "Кросса нации", придётся искать магазины вне "запретной зоны". Фото: Павел Ворожцов

16 сентября в Екатеринбурге пройдёт «Кросс нации-2017» - мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни и занятия спортом. На время его проведения в центре города будет полностью ограничена торговля алкогольной продукцией.

Как сообщается в постановлении, размещённом на официальном портале Екатеринбурге, под запрет попадёт торговля спиртными напитками на пяти центральных улицах: на Малышева от Бажова до Софьи Ковалевской, на Гагарина от Малышева до Первомайской, на Первомайской от Бажова до Софьи Ковалевской, на Восточной от Малышева до Первомайской и на проспекте Ленина от Бажова до Гагарина. Купить алкоголь там нельзя будет с 10:00 до 15:30.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в этом году спортивное мероприятие пройдёт в поддержку ЧМ-2018. По традиции забег начнётся от площади перед Уральским федеральным университетом (ул. Мира, 19). Участие бесплатное.