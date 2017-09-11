В России больше половины автовладельцев выбирают машину по отзывам в Интернете

Больше половины автовладельцев выбирают машину по отзывам в Интернете. Фото: Владимир Мартьянов

В России больше половины автовладельцев выбирают машину по отзывам в Интернете. Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели онлайн-опрос, в раках исследования «Потребительские предпочтения российских автовладельцев. Итоги 2016 года».

В опросе приняли участие более двух тыс. респондентов, которые приобрели новые автомобили 2011-2016 годов выпуска.

В ходе опроса респонденты отмечали источники, которые для них авторитетны. По результатам онлайн-опроса на первом месте оказался вариант «отзывы владельцев в Интернете» (56,5%), на втором - сайты дилеров (44,2%), на третьем - сайты автопроизводителей (36,8%).

Также полезную и значимую информацию респонденты (31,6%) ищут на сайтах автомобильных изданий и смотрят видео тест-драйвов.